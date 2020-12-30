В среду, 30 декабря, курс биткоина достиг очередного исторического максимума на торгах. Об этом сообщает Coindesk.

Стоимость криптовалюты подскочила на 6,2%, до 28 572,1 долларов. Биткоин завершает последний месяц 2020 года ростом почти на 50%.

В начале года стоимость криптовалюты составляла около восьми тысяч долларов. В марте с началом пандемии курс биткоина рухнул до четырех тысяч долларов. А уже осенью валюта начала стабильно и быстро расти.

По мнению экспертов, в частности, курс биткоина поднимается из-за вложений более надежных инвесторов. Так, с сентября они приобрели в общей сложности примерно 500 тысяч биткоинов общей стоимостью порядка 11,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.