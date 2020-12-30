Курс биткоина достиг исторического максимума [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, курс биткоина достиг очередного исторического максимума на торгах. Об этом сообщает Coindesk.
Стоимость криптовалюты подскочила на 6,2%, до 28 572,1 долларов. Биткоин завершает последний месяц 2020 года ростом почти на 50%.
В начале года стоимость криптовалюты составляла около восьми тысяч долларов. В марте с началом пандемии курс биткоина рухнул до четырех тысяч долларов. А уже осенью валюта начала стабильно и быстро расти.
По мнению экспертов, в частности, курс биткоина поднимается из-за вложений более надежных инвесторов. Так, с сентября они приобрели в общей сложности примерно 500 тысяч биткоинов общей стоимостью порядка 11,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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