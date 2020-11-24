По состоянию на вторник, 24 ноября, Государственная налоговая служба уже выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Указано, что в бюджет поступило более 460 млрд гривен при плановых 458 млрд. Перевыполнение составляет 4,5 млрд гривен.

При этом некоторые источники не выполнили пока годовой план, однако общие поступления обусловлены перевыполнением других. Например, по НДС (с учетом возмещения) поступило на 28,4 млрд гривен больше плана.

Админштрафов собрали на 2,2 млрд, акцизов на ввозимые товары - на 0,7 млрд сверх плана.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил перевыполнение сокращением объемов теневых операций.

Также в Минфине отметили, что возмещение НДС происходит без задержек и в определенные сроки - в ноябре ожидается возмещения более 12 млрд гривен.

При этом до конца года еще больше месяца. Да, я доволен работой профессиональной команды налоговой: в течение последних полгода мы видели регулярное перевыполнение доходной части, что дало нам возможность наверстать то отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая. Ожидаю таких же положительных тенденций и эффективности работы налоговой и дальше.

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