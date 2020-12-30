В Ємені терористи обстріляли аеропорт [ Редактировать ]
Серія потужних вибухів у Ємені. Терористи обстріляли з мінометів аеропорт міста Аден, де приземлився літак з новопризначеним урядом. Загинули щонайменше 27 людей, ще близько пів сотні - поранені.
Серед високопосадовців - жертв нема. Міністрів відвезли до президентського палацу, розташованого неподалік. Та незабаром вибухи прогриміли і поряд з ним. У теракті підозрюють повстанців, які контролюють столицю Сану та північно-західні регіони.
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