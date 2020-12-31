Телеканал "Интер" выиграл иск к Нацсовету в связи с трансляцией в День Победы [ Редактировать ]
Источник: Интер
Телеканал "Интер" выиграл судебный иск к Национальному совету страны по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал в связи с трансляцией праздничной программы ко Дню Победы 9 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Шестой апелляционный суд подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции концерта "Победа. Одна на всех" два года назад. Соответствующее решение суд вынес 16 декабря 2020 года.
Суд подтвердил принятое 26 июня 2019 года решение первой инстанции - Окружного административного суда Киева - об отсутствии нарушений законодательства.
Апелляционный суд установил, что применение Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания санкций к телеканалу "Интер" было неправомерным.
В решении суда отмечается, что фразы ведущих концерта "Победа. Одна на всех" не являются нарушением законодательства Украины.
Не содержат каких-либо призывов, а по своему содержанию являются лишь утверждениями о количестве погибших украинцев во время Второй мировой войны, почитанием их памяти и участников боевых действий, а также свидетельством того, что достижения граждан и их значимый вклад в результат войны оценен и не забыт.
Напомним, что после концерта 9 мая 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "Интера". По ее итогам был наложен штраф в размере 4,046 млн грн. Телеканал "Интер" в ответ подал в суд на решение Нацсовета.
Концерт "Победа. Одна на всех" стал лидером вечернего эфира в Украине. Согласно рейтингам, его посмотрели 24,1% телезрителей в возрасте 18 лет и старше по всей Украине, что составило 7,3 млн человек.
Как сообщали "Подробности", вечером в день праздничного концерта радикалы пытались заблокировать работу телеканала "Интер".
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