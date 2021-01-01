Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут, оно опубликовано на официальной страничке главы государства в Facebook.

Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.

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Зеленский вспомнил все важные события, которые произошли в 2020 году, такие как пандемия коронавируса, возвращение пленных, авиакатастрофы, перемирие на Донбассе.

Он также обратился к жителям оккупированного Донбасса и Крыма. Зеленский заявил, что хочет сказать в Донецке о мире в Украине и написать "Крым - это Украина" на песке на пляже в Ялте.

"Быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во все последующие годы в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Подробности" публиковали красивые поздравления с Новым годом в стихах и картинках.

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