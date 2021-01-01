Те, що рік видався нелегким, визнають і опозиційні політики. Кажуть: на державну фінансову підтримку очікують тисячі людей.

Як оцінюєте цей рік з політичної точки зору? Які очевидні провали і які здобутки?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":