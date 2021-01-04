Скандал навколо закупівлі вакцин від COVID-19. Глава держпідприємства "Медичні закупівлі" звинуватив міністра Степанова в гальмуванні процесу і кволих переговорах із виробниками. І як наслідок - на кінець року Україна домовилася лише про постачання китайської вакцини. Якої не вистачить для масової вакцинації населення.

Хто винен у провалі закупівлі вакцин і чому чиновники не можуть дійти згоди - Ксенія Барвіненко розбиралася.

Один мільйон дев'ятсот тисяч доз вакцини проти коронавірусу скоро будуть в Україні. Такою "переможною" новиною хизувалися в МОЗ наприкінці грудня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Імунізація буде проводитись безпосередньо в регіонах, і для нас важливо, щоб вакцинальна кампанія проводилась максимально оперативно і достатньо чітко.

Йшлося про вакцину від китайської компанії "Сіновак". Ще 8 мільйонів доз планували отримати за міжнародною програмою "Ковакс". Це безкоштовна сироватка, якою планували щепити людей із груп ризику - медиків, педагогів, поліцейських та осіб похилого віку.

Володимир Зеленський, Президент України:

Найважливіше, щоб людей які бажають вакцинуватися, щоб їх було багато.

Утім, безкоштовна сироватка надійде в Україну не раніше ніж навесні. Китайську ж вакцину планували отримати набагато швидше, перші 700 тисяч доз протягом місяця після того, як її затвердять. Але й вони опинилися під загрозою. Очільник держпідприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов звинуватив міністра Степанова в гальмуванні процесу. Усе через те, що міністр вимагає погоджувати з ним усі закупівлі вакцин проти COVID-19.

Арсен Жумаділов, директор ДП "Медичні закупівлі":

Виконуючи усне доручення міністра, в наступні дні ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір.

Степанов від переговорів із виробниками не відхрещується. Каже - це обов'язок міністерства. А звинувачення Жумаділова вважає спробами відволікти увагу від власних провалів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Мабуть, відчуваючи свою неефективність в своїй роботу які він проводив протягом 2020 року, то він виходить з такими заявами, але нічого гарного для іміджу країни такі заяви нічого гарного не мають. Що значить вимагало, він не веде ніяких перемовин, в нього суто технічна функція - укласти договори, провести технічні функції щодо перемовин, тобто деталі контрактів, до речі його ж нема він у відпустці цей наш пісатель.

А заяву про завищену ціну на вакцину Степанов назвав безпідставною. Каже, якщо певні країни й отримали сироватку дешевше, то тільки тому, що там розміщені лабораторії й виробничі потужності. Нині ж Україна веде переговори ще з кількома виробниками сироватки проти коронавірусу. Утім, деталей поки що не розголошують.