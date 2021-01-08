Звідки взагалі взявся COVID-19 досі залишається загадкою. У ВООЗ це намагаються збагнути, але не можуть навіть потрапити до країни, з якої все почалося. Китай досі не пускає науковців, які вивчають походження вірусу. Експертів розвернули просто на кордоні. Чому?

З цього екзотичного ринку в Ухані мала розпочатися місія фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я. За найпопулярнішою теорією, коронавірус поширився саме звідси. Начебто передався людині через м'ясо кажана чи панголіна. Але за рік від початку пандемії дослідники так і не змогли потрапити до місця зародження вірусу.

Тедрос Гебреєсус, директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:

З'ясувалося, що китайські чиновники не встигли зробити всі необхідні дозволи для нашої команди. Ця новина дуже розчарувала нас, тим паче, що двоє співробітників уже розпочали свої подорожі. Я спілкуюся з китайськими високопосадовцями і дав їм зрозуміти, що ця місія пріоритетна для ВООЗ та міжнародної спільноти.

Як наслідок, двох експертів ВООЗ розвернули на кордоні через проблеми з візами. Один із них поїхав додому, у сусідню країну. А інший - змушений чекати дозволу на продовження подорожі у транзитній державі.

Переговори щодо допуску спеціалістів ВООЗ до Китаю тривали кілька місяців. І в грудні начебто вдалося домовитися. Але тепер Пекін каже, що дату прибуття місії та кілька інших питань досі не узгодили.

Хуа Чунінг, речниця Міністерства закордонних справ Китаю:

Цілком розумію позицію ВООЗ та почуття директора пана Тедроса. Але аби гарантувати, що робота в Китаї просуватиметься без ускладнень, обидві сторони ще домовляються про певні її складові. Сподіваємося, ВООЗ зрозуміє нашу позицію. Очевидно, що під час цього процесу виникли деякі непорозуміння.

У ВООЗ сподівалися усунути ці непорозуміння за кілька годин. Але минуло вже три дні, а перемови досі буксують. Науковці все ж сподіваються потрапити до Уханя, адже робота безпосередньо на місці зможе дати відповіді на головні запитання: яке походження коронавірусу і яким чином хвороба передалася від тварини до людини.

Бенджамін Рейдер, епідеміолог-дослідник Бостонської дитячої лікарні:

Розуміння, як і коли поширилася ця хвороба - допоможе краще налаштувати наші системи спостереження, щоб у разі, якщо ця чи схожі інфекції з'являться у майбутньому, ми краще розуміли, яким чином зупинити їх на ранньому етапі.

Для цього хочуть вивчати, якими продуктами торгували на ринку в листопаді - грудні 2019 року, та звідки привозили "дике" м'ясо. Також досліджуватимуть заморожені стічні води. Паралельно спеціалісти вивчатимуть медичні записи. Зокрема, аналізуватимуть взірці крові пацієнтів ще до офіційної появи COVID-19.

Чергова затримка міжнародної групи експертів знову розпалює спекуляції, що Пекін щось приховує. Хоча перша місія ВООЗ має бути винятково науковою. Тобто, наразі ніхто не з'ясовуватиме, чи міг Китай зупинити епідемію в межах своїх кордонів. Та чи був від початку абсолютно чесним із рештою світу.