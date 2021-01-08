Немає грошей - немає обіду. У Миколаєві з нового року скасували безкоштовне харчування для першокласників. А дошкільнятам доведеться доплачувати, бо вартість зросте! Чому?

Мы даем чаек или что-то тепленькое попить в школу. И ланч-бокс. В ланч-боксе каждый день что-то должно быть новое.

Першокласниця Діана показує свій "тор мозок". Каже: їжа у школі їй не смакує. Тож мама встає раніше, аби приготувати дитині обід.

Діана Добринова, першокласниця:

Сосиска с пюре. Рис с пюре. То есть, рис с сосиской. Бывает рис без сосиски. Я не люблю такую еду есть.

Досі обіди в початковій школі були дармовими. Але з 1 січня, якщо дитина не має пільг - за харчування у шкільній їдальні мають платити батьки.

Катерина Добринова, мати першокласниці:

Есть дети, которые что-то не едят, что-то едят. Допустим, чтоб была отдельно сосиска, отдельно каша - тогда каждый съел бы то, что они могут. А так, как у нас принято, на пюре навалить юшку, на юшку - сосиску… Тот, кто что-то не ест - не буде есть ничего.

На додачу ще й здорожчав асортимент. У дитсадках Миколаєва батьки за меню платитимуть з січня на 70 відсотків більше. Відповідне рішення "під ялинку" ухвалив місцевий виконком. Аргументували тим, що хочуть підвищити якість продуктів. Натомість у опозиції переконані: змінювати треба не ціни, а систему харчування загалом.

Артем Ільюк, керівник фракції "Опозиційна платформа - За життя" в Миколаївській міськраді:

Мы требуем, чтобы приняли программу, пересмотрели подход к питанию детей. Мы хотим, чтобы в каждой школе формировалось питание самостоятельно, чтобы директора с родительским комитетом сами отслеживали этот процесс. И если КООП не справляется - значит ему не место. Сотни миллионов гривен нельзя на это выбрасывать. И мы требуем, и со следующей недели зарегистрируем это как решение городского совета - мы требуем, чтобы те доплаты и премии, которые начисляют себе чиновники, чтобы эти суммы потратили на питание детям.

Політсила ініціює перевірку дитячого харчування в садках і школах, а також діяльності підприємства, яке опікується його організацією. Крім того, у фракції закликають місто все ж таки знайти гроші на відновлення безплатних обідів для дітей.