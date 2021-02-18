Налоговая реформа происходит в Украине почти каждый год и 2021 не стал исключением. 17 декабря законодатели приняли изменения в Налоговый кодекс Украины. Окончательный текст закона №4065 еще не обнародован, но о некоторых изменениях уже можно говорить уверенно.

Podrobnosti.ua расскажут вам о главных новшествах.

Перенос КИК на год

С 2021 года в Украине будут действовать правила контролируемых иностранных компаний (КИК). Согласно правилам, нераспределенная прибыль иностранных компаний, контролируемых украинскими резидентами - юридическими и физическими лицами, должна облагаться в Украине на уровне таких юридических и физических лиц с предоставлением ими соответствующей отчетности.

Законопроект отсрочил период, с которого вступают в силу правила КИК, на один год, - с 2021 года на 2022 год. Причем им же предусмотрено, что первый отчет по КИК может быть подан не в 2023 году, а в 2024 году. При этом штрафные санкции не будут применяться.

Безналоговая ликвидация

Кроме того, законопроект предусматривает также послабления в отношении безналоговой ликвидации иностранных компаний. В частности, распространение данного правила идет, в том числе, на ситуации, когда ликвидационная масса получена не напрямую бенефициарным собственником иностранной компании, а через номинального собственника.

Сфера применения теста деловой цели

В результате принятия законопроекта № 4065 сфера применения теста деловой цели была существенно снижена. Теперь онн может применяться к:

операциям по приобретению товаров (работ, услуг), а также к операциям по продаже в том случае, если контрагентами выступают нерезиденты, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или в низконалоговых организационно-правовых формах;

роялти в пользу любых нерезидентов - независимо от того, являются они низконалоговыми или нет (кроме операций, подпадающих под правила трансфертного ценообразования).

Ранее сообщалось, что Facebook, Google и TikTok будут платить налоги в Украине.

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