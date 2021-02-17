В партии "Слуга народа" заявляют, что НДС на цифровые услуги - это не украинское ноу-хау Источник: Офис президента Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4184, который предусматривает, что крупные иностранные компании будут платить налоги в украинский бюджет за предоставление электронных услуг на территории Украины. В пояснительной записке к документу сказано:

Целью данного законопроекта является повышение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины и создание благоприятных условий эффективного, но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Какие услуги будут облагаться налогом:

предоставление изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

предоставление аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая услуги по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

предоставление (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

При этом для украинских пользователей этих услуг никакие налоги не предусмотрены. То есть поиск в Google, просмотр видео на YouТube или пользования соцсетями по-прежнему будут бесплатными.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что документ устанавливает справедливые и равные условия ведения бизнеса как для украинских, так и зарубежных компаний. Речи о введении новых налогов не идет.

В нашем налоговом кодексе четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории Украины, должны платить налог. Почему тогда даже маленькая украинская компания облагается налогом за предоставление услуг в Украине, а крупные транснациональные компании международного уровня вроде Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Linkedin, YouТube, Viber - нет? Почему мы должны давать льготы иностранцам и таким образом обворовывать наш государственный бюджет?

В партии "Слуга народа" заявляют, что НДС на цифровые услуги - это не украинское ноу-хау. Интернет-гиганты давно облагаются налогами во многих развитых странах мира.

Какие санкции украинские власти предлагают ввести против неплатильщиков не сообщается. Чем ответят, если Facebook или Google пригрозит отключить свои услуги в Украине - также неизвестно.

Напомним, что недавно парламент Австралии разработал законопроект, обязывающий поисковики платить издателям на медиарынке за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. В ответ американская корпорация Google пригрозила отключить функцию поиска в сети на территории страны.