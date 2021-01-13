Бомби були саморобні, на них встановлені таймери

Біля Капітолію знайшли кілька вибухових пристроїв. Бомби були саморобні, на них встановлені таймери - повідомив виконувач обов'язків прокурора США Майкл Шервін.

Нині Міністерство юстиції створило робочу групу, вона встановлює особи учасників штурму. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Шервін звернувся до нападників і наголосив, цитую, "Вам буде висунуто звинувачення, і вас знайдуть".