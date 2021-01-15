COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 8 тисяч нових заражень коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Ушпиталили дві тисячі пацієнтів. 166 - померли.
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку пандемії в країні жертвами ковіду стали 20,5 тисяч українців; мільйон людей подолали хворобу.
Протиковідну вакцину для України відтепер закуповуватиме міжнародна компанія Crown Agents. Рішення про це напередодні ухвалив Кабмін. Її представники матимуть право укладати договори на постачання та доправлення препарату після того, як МОЗ домовиться з виробником.
За словами профільного міністра Максима Степанова, держпідприємство "Медичні закупівлі", яке раніше відповідало за це - не впоралось із завданням.
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