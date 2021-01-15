Дистанційна освіта в Україні: як учні та вчителі опановують новий формат уроків [ Редактировать ]
Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти з проханням повернути молодші класи на стаціонарне навчання. За його словами, дистанційна освіта для дітей молодшого віку є неефективною. А поки київський голова чекає рішення від МОН, школярі продовжують вчитися за монітором. Як учні та вчителі знову працюють у такому форматі?
Софія - восьмикласниця. У переході на дистанційне бачить самі плюси. Каже: і поспати є час, і свої справи зробити. Ще й уроки коротші за звичайні, а іноді й ті - зривають.
Софія Луцкова, учениця 8 класу:
Зашел мальчик какой-то неизвестный на уроке геометрии и начал материться. И все ж начинают ги-ги-ги, ха-ха-ха. Учительница говорит: "так, хто це там?". Починає якось його видалять, а він не видаляється. Зірвав нам урок і уроку не було.
А от про мінуси такого навчання нам розповідає вже мама Софії. Головна проблема - інформації мало, а завдань багато, ще й здавати їх треба в короткі терміни.
Надія Луцкова, мама Софії:
Для меня мало плюсов. Большая проблема со связью. Заданий много на почту приходит, задания приходят там "класс-румы", "зумы", "вайберы", на все эти "телеграммы". Все это в общем собрать - ну, честно сказать, мы - взрослые, нам это проблематично.
За словами психологині, така кількість завдань часто може спричиняти стрес у дітей. Щоб цього уникнути, обов'язково радить відпочивати. Та оскільки вчаться вдома, то кордони між "класною роботою" та домашнім відпочинком стираються. Тому підказала спеціальну техніку.
Анна Нікольська, педагог-психолог:
Наприклад, це може бути певний куточок у кімнаті, де я тільки працюю. Я тут не відпочиваю, не їм - тут я навчаюся. Як тільки ми закінчили навчання, ми з цього куточка виходимо і проводимо час по всьому іншому будинку, але не в цьому куточку. Якщо немає навіть такої можливості, то це має бути одяг. Якщо я вдягаю піджак, то зараз я працюю, навчаюся. Коли я знімаю піджак, моє навчання або робота завершилися.
Таку ж систему радить застосовувати і вчителям - з початком дистанційного навчання роботи у них додалося. Проте, порівняно з попереднім локдауном, - є зміни на краще.
Оксана Запорожець, вчитель фізики ЗОШ №57:
Звичайно, ми вдосконалюємося. Наприклад, я шукаю більше освітянських порталів, різних сайтів. Тому що я вчитель фізики, а на наших уроках потрібно демонструвати природні явища, технічні процеси. Під час офлайн навчання це було легко. А під час онлайн (було у березні) - ще важкувато.
В Міністерстві освіти переконані: дистанційне навчання стає ефективнішим. А от метод самостійної роботи учня, який досі використовують деякі вчителі - не прийнятний.
Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України:
Чи може вчитель просто давати завдання, нічого нікому не пояснювати, а вимагати від дітей, щоб вони все робили самостійно - то звичайно це не є правильним. Тобто, вчитель повинен зробити так, щоб навчальний матеріал, який, відповідно до навчальної програми, треба засвоїти, - він був належним чином засвоєний.
Учитель може обирати спосіб викладання на свій розсуд. Головне, щоб він був ефективним, - кажуть у МОН. Та якщо вас не влаштовують такі методи - звертатися необхідно до директора школи, бо саме він відповідальний за організацію роботи навчального закладу.
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