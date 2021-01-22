Украина расширила список стран так называемой "красной зоны". Теперь в него входят 66 стран, это на две больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в "красную зону" попали Сент-Винсент и Гренадины (страна в Карибском бассейне) и южноамериканский Суринам.

Также в этой зоне остаются популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Отметим, что в "красной зоне" находятся те страны, где количество заболевших COVID-19 выше, чем в Украине. После приезда из этих стран необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

Мы также писали о том, что Шри-Ланка открыла границы для туристов. Отмечается, что первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей. Кроме того, они смогут посещать только определенные разрешенные места.

Для въезда в Шри-Ланку путешественникам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 96 часов до прибытия.

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