Бари Алибасов попал в реанимацию [ Редактировать ]
Известного и скандального российского продюсера Бари Алибасова срочно госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц.
Сын продюсера, Бари Алибасов-младший лично привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели 73-летнего мужчину и приняли решение госпитализировать в реанимацию.
На опубликованных телевизионщиками кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров. Тем не менее его речь заметно затруднена. Есть информация, что Алибасов в последнее время употреблял спиртное. Также сообщается, что в последние недели состояние здоровья продюсера сильно ухудшилось.
Точный диагноз Алибасова на данный момент неизвестен. Ему предстоят длительные обследования.
Ранее Бари Алибасов-младший избил экс-директора группы "На-На".
по теме
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым интересным фото
Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровеным фото
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19