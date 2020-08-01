Бари Алибасов-младший избил экс-директора группы "На-На" [ Редактировать ]
Бари Алибасова-младшего, сына известного российского музыканта и продюсера, будут судить за избиение экс-директора группы "На-На".
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Бари-Алибасов-младший избил Андрея Назарова во время съемок про друзей отца.
"Папу обвиняли и оскорбляли, отпрыск этого терпеть не стал - несколько раз ударил экс-директора, толкнул на мраморный стол. Тот потерял сознание прямо во время съемок", - говорится в сообщении.
Придя в себя, Назаров написал заявление, требуя возбудить дело за "причинение легкого вреда здоровью".
Алибасову-младшему грозит до трех месяцев в изоляторе или штраф 80 тыс. Назаров хочет большего и уже подал гражданский иск на 3 млн.
Ранее сообщалось, что 78-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве.
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