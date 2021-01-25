Умерла актриса из "Джентльмен-шоу" [ Редактировать ]
В понедельник, 25 января, на 61 году жизни умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук. Об этом сообщил киновед и кинокритик Евгений Женин на личной странице в Facebook.
Зрителям Ирина навсегда запомнится как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах "Джентльмен-шоу".
Причина смерти Токарчук не уточняется.
Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга.
Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе.
За свою творческую карьеру Токарчук сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье", "Зеленый фургон" и многих других.
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Кроме того, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Актеру было 80 лет, также снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Предчувствие", "Орлова и Александров".
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