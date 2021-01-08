В США на 74 году жизни умерла звезда франшизы "Полицейская академия" Мэрион Рэмси, известная по роли курсанта Лаверн Хукс.

Причину смерти известной актрисы в настоящее время не называют, однако известно, что она страдала от продолжительной болезни.

Отмечается, что после съемок в культовом сериале Рэмси снималась в не менее известных кинопроектах, таких как "Беверли-Хиллз, 90210" и "Секретный агент Макгайвер" а в 1970-х она успешно развивала карьеру, играя в мюзиклах на Бродвее, а также работала в различных телевизионных проектах. К тому же, она занималась озвучкой Ди Холлера в сериале "Семейка Аддамс".

Мэрион Рэмси

Читайте также, умерла культовая звезда 80-х "девушка Бонда" Таня Робертс. в канун Рождества Таня Робертс упала, когда гуляла со своими собаками. Вернувшись домой, она потеряла сознание, после чего ее экстренно госпитализировали.

Кроме того, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Актеру было 80 лет, также снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Предчувствие", "Орлова и Александров".

Ранее мы писали, что, американский рок-музыкант Лесли Уэст умер в больнице из-за остановки сердца. Он был гитаристом рок-группы Mountain, основанной в 1969 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.