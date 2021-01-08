Умерла актриса "Полицейской академии" Мэрион Рэмси [ Редактировать ]
Источник: Business Insider
В США на 74 году жизни умерла звезда франшизы "Полицейская академия" Мэрион Рэмси, известная по роли курсанта Лаверн Хукс.
Причину смерти известной актрисы в настоящее время не называют, однако известно, что она страдала от продолжительной болезни.
Отмечается, что после съемок в культовом сериале Рэмси снималась в не менее известных кинопроектах, таких как "Беверли-Хиллз, 90210" и "Секретный агент Макгайвер" а в 1970-х она успешно развивала карьеру, играя в мюзиклах на Бродвее, а также работала в различных телевизионных проектах. К тому же, она занималась озвучкой Ди Холлера в сериале "Семейка Аддамс".
Мэрион Рэмси
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Кроме того, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Актеру было 80 лет, также снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Предчувствие", "Орлова и Александров".
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