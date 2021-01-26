Коронавирус умирает за минуту: разработано уникальное средство [ Редактировать ]
Исследователи из Турции создали назальный спрей, который способен убить коронавирусную инфекцию в ротовой полости за минуту и предотвращающий заражение человека.
Препарат Genoxyn создали ученые из университета Улудаг. При этом, для проведения антимикробных и противовирусных ученые сотрудничали университетом Чукурова.
Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса в организме.
Отмечается, что лекарство способно убить вирусные клетки, без повреждения слизистой оболочки рта и носа. Известно, что формула потенциального спасателя человечества от COVID-19 была изобретена около 2 лет назад. В результате тестирований был зафиксирован отличный результат в бою с коронавирусом. Препарат, помимо коронавирусной инфекции, способен бороться и с другими возбудителями болезней, передающихся воздушно-капельным путем.
Фото: Daily Sabah
Читайте также, обнародован новый протокол лечения коронавируса. Главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат "Тоцилизумаб".
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