Мир не сможет полностью избавится от коронавируной инфекции в 2021 году. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, после проведения всемирной вакцинации все еще будут наблюдаться случаи заражения COVID-19 и распространения инфекции на земном шаре.

Охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции… Мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу.

Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID. В Организации ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавируса, "вакционализм" обречен на провал и задержит глобальное восстановление.

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