Врач-иммунолог Илья Кукин рассказал о главной ошибке переболевших коронавирусом людей.

Так, люди пытаются вернуть показатели, которые были до болезни. И это "глубочайшая" ошибка. Спортсмены и приверженцы здорового образа жизни перегружают организм и увеличивают риск появления тяжелых постковидных состояний и повторных заболеваний.

После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок.

Во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.

В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей - например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения.

По его словам, выходить на пик физической активности нужно постепенно.

Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют спад новых заражений COVID-19. По состоянию на утро 26 января в нашей стране зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса, 133 человека скончались.

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