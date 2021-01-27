"Его жизнь только начинается": родные 18-летнего Антона молят о помощи [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратились родные 18-летнего Антона Долинского. Парень срочно нуждается в помощи.
В сентябре 2020 года Антон попал в Детскую областную больницу с воспалением аппендицита. После проведенной операции была остановка сердца и дыхания - клиническая смерть. Парень впал в кому 3 степени.
"После лечения в больнице и частной клинике Одрекс - кома 1 степени, судорожный синдром, отек головного мозга. Был так же на лечении в Городской больнице N3 в отделении неврологии. После чего был переведен в пансионат паллиативной помощи на реабилитацию с аппалическим синдромом", - рассказывает сестра Антона.
Парень находится уже 2 месяца на реабилитации, однако она стоит немалых денег. Такие суммы просто неподъемные для семьи мальчика.
"Ему всего 18 лет. Его жизнь только начинается. Помогите!", - просят родные Антона.
Реквизиты для помощи
4149499126174265
Дохолян Любовь Андреевна (сестра)
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