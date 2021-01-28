Французький ресторан влаштував "смачний бунт" проти карантину [ Редактировать ]
"Смачний" бунт. Власник ресторану у французькій Ніцці, всупереч карантину та закону, взяв і просто відкрив свій заклад. І попри ковідну заборону, пообідати туди прийшли близько сотні гостей.
Жодного вільного місця не залишилося. Чим скінчився такий протест - знає Олена Абрамович.
Паста, морепродукти, м'ясні рагу та тірамісу. Посмакувати ними - до цього ресторану на узбережжі в Ніцци - прийшла приблизно сотня людей.
Поласувати стравами від професійних кухарів французи не мають змоги уже три місяці - ресторани зачинені на карантин від 30 жовтня. Тож коли власник цього закладу заявив, що попри заборону готовий відчинити двері на ланч - жоден столик не залишився без клієнтів.
Філіп Гутьєр-Зіммерман, відвідувач ресторану:
Це дає нам змогу відчути себе у звичайному житті - так, як було раніше. І це справді добре. Він чудова людина, містер Крістоф.
Власник ресторану - Крістоф Вілсон - розуміє, на яку аферу пішов. Він уже вдруге за період останнього карантину самовільно відновлює роботу.
Для нього не став сюрпризом приїзд поліції, яка о 14.00 уже була в ресторані. Гостей не виганяли, просто попросили відповідального прийти до відділку.
Крістоф Вілсон, власник ресторану:
Я повинен з'явитися до центрального відділення поліції сьогодні ввечері, не знаю, чим це закінчиться. Продовжувати працювати завтра не вийде, сили нерівні, вони мене за це вб'ють. Я роблю це лише для того, щоб підтримати й надихнути власників інших ресторанів.
На вході плакат із надписом: "Власники ресторанів, якщо ви швидко не відкриєтесь, ми всі потерпатимемо від наслідків!" А всередині від столу до столу курсує скринька для благодійних внесків.
Коррін, відвідувачка ресторану:
Це для власників ресторанів - щоб вони могли сплатити штраф, який ризикують отримати за те, що відчинили для нас двері.
Штраф заплатити довелося й усім відвідувачам, як потім повідомили в місцевій поліції. Власника затримали й висунули йому обвинувачення в нелегальному працевлаштуванні шеф-кухаря іноземця, якого також затримали. Офіціантку оштрафували на 135 євро.
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