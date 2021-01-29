Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Защита жизни и здоровья граждан – безусловный приоритет для любой ответственной власти. Здесь не должно быть места политике и идеологии. Но Зе-команда поставила свои политические расчеты выше человеческих жизней.

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса. «Слуги» не сочли нужным предусмотреть национальную процедуру регистрации и клинических испытаний вакцин. Им достаточно выводов других стран. Зато по требованию фракции Порошенко запрещена регистрация вакцин, произведенных в России. И неважно, какими свойствами эти вакцины будут обладать и окажутся ли они лучше других аналогов.

Еще летом прошлого года Владимир Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А все, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов.

Сотрудничество с Россией в борьбе с эпидемией позволило бы уже в декабре прошлого года начать вакцинацию. Наладить в Украине производство вакцины и преодолеть эпидемию. Но коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заокеанских хозяев для Зе-команды важнее, чем интересы людей. Ответственность за этот провал полностью лежит на власти. Украинские граждане обязательно дадут политическую оценку этой власти на выборах. В интересах всей страны, чтобы эти выборы прошли как можно раньше.