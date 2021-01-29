Іноземні студенти-медики вкотре зібралися під Міністерством Охорони Здоров'я Більшість з них провалили кваліфікаційний іспит і тепер на них чекає відрахування. Та студенти звинувачують в цьому керівництво вишів, мовляв, там не змогли під час карантину належним чином організувати навчальний процес. Чого вимагають?

Студенти вимагають зниження прохідного бала із загальнонаукових дисциплін. І хочуть, щоб їм дозволяли перескласти іспит, як це було у попередні роки. А нині тестування, що мало б відбутися у червні 2020 року, - спершу через карантин скасували, а потім призначили на жовтень. За словами мітингувальників, попередили про нього за день до іспиту. Тепер тих, хто фахове випробування провалив, можуть залишити на другий рік або взагалі відрахувати. А кожен зі студентів заплатив за навчання шість тисяч доларів.

Іванна Мороз, студентка Національного медуніверситету імені О.Богомольця:

У зв'язку з коронавірусом, ми не могли нормально підготуватись і скласти даний екзамен. Ми є тільки студентами, а от, наприклад нам понизили на п'ять відсотків прохідний бал - і зараз у нас є 55,5. Ми хочемо 50,5 - так як в цьому році шостому курсу, які вже є лікарями, які вже в наступному році іти на інтернатуру і лікувати людей.

Амін Мастурі, студент Національного фармацевтичного університету:

Это несправедливо. Офис президента нам обещал возле камеры, что порешают наши проблемы, а конце концов никакого решения не было.

За словами протестувальників, українські університети більшість своїх студентів уже відрахували, а декому навіть погрожували.

Сначала, когда мы начали протестовать, нам звонили из университета и предупреждали, и сказали: если вы будите протестовать - ми вас отчислим, и отменяем визу и делаем депортацию. Они звонили многим студентам, которые сдали даже "Крок", - тоже им сказали, что будет депортация.

В університеті запевняють: впливати на бали іспитів не можуть, - адже їх проводить Незалежний центр оцінювання. Та все ж таки зазначають, що за потреби готові піти назустріч.

Олег Власенко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного медуніверситету імені О.Богомольця:

Декани факультетів постійно проводять роботу щодо підготовки студентів. Якщо він назвався студентом Національного медичного університету - ми його вислухаємо, ми йому надамо індивідуальні курси підготовки, ми будемо працювати.

У Незалежному центрі оцінювання та МОЗ кажуть: підстав для пониження прохідного балу немає, бо це - фундаментальні дисципліни для обов'язкового вивчення. І навіть запровадили онлайн-програму для дистанційної підготовки студентів.

Костянтин Рибачук, заступник директора з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку ДО "Центр тестування":

Через карантинні обмеження іспит було ще тоді відтерміновано ще на один тиждень, що знову ж таки дало студентам можливість ще краще підготуватися до іспиту.

Ірина Микичан, заступниця міністра охорони здоров'я України:

Можна безмежно знижувати, якщо ми будемо підлаштовуватися під неуспішних студентів. Лікар - це професія, яка потребує значного розумового ресурсу. 50 балів чи 55 навіть балів - це є достатньо низький рівень.

Втім, такі аргументи мітингарів не переконують. Студенти кажуть: протестуватимуть й надалі, бо справедливим рішенням у цій ситуації, - на їхню думку, буде саме повторний іспит.