У Верховній Раді сьогодні відкрилася п'ята сесія. Як почався новий політичний сезон у Парламенті і які плани у депутатів?

День у Парламенті незвично святковий. Адже новий політичний сезон офіційно стартував. Депутати відкрили п'яту сесію Верховної ради. Традиційно - національний хор імені Г.Верьовки виконав Державний Гімн України. А голова парламенту Дмитро Разумков виступив з настановами для обранців.

Каже: у наступні пів року у депутатів буде багато викликів, але є чотири головні питання, які мають вирішити обранців - врегулювати тарифи, зробити поштовх для розвитку промисловості, реформувати суди і загалом покращити життя українців.

В принципі, це така собі збірна з вимог та пропозицій від усіх фракцій. Напередодні, під час погоджувального засідання, обранці визначились з курсом на наступні пів року. "Слуги народу" хочуть впровадження нових реформ: зокрема судової, податкової та реформи соціального захисту.

До речі, лави "Слуг народу" поменшали на одного депутата. Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, напередодні виключили з президентської фракції.

Що ж до інших фракцій, там команди залишаються незмінними, як і плани роботи - депутати вимагають і зниження тарифів, і прискорення боротьби з коронавірусом, у частині закупівлі вакцин і масового щеплення.

Є у депутатів і питання, які тягнуться за ними ще з минулої сесії - зокрема кадрові поповнення Уряду.

Нагадаємо, минулого тижня парламент вдруге не призначив міністра енергетики, колишній топ менеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко не пройшов депутатський відбір, тож крісло міністра і досі лишається порожнім.

Що ж до планів на сьогодні, то робочий день навряд буде багатим на гучні голосування. Хоча на порядку денному є досить цікаві законопроекти - це і план національної вакцинації населення, і законопроект про обіг цивільної зброї.

Щоправда є імовірність що до цих ініціатив депутати не дійдуть, адже у списку ці питання досить низько стоять, і таке розташування не сприяє швидкому розгляду.