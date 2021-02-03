Как в Украине будут "наказывать" за домашнее насилие: ответственность усилят [ Редактировать ]
В Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Так, в среду, 3 февраля, стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.
"За" его принятие проголосовали 328 народных избранников.
- Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.
- Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.
- Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.
- Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.
- Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие происходит на общих основаниях.
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