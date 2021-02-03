Під Верховною Радою сьогодні протестували працівники одного з найбільших у Європі агрохолдингів. Що саме вимагали від влади тисячі мітингарів? І хто і навіщо на їхню думку тисне на підприємства?

Через тиск з боку НАБУ 13000 працівників залишились без роботи, - про це сьогодні заявили аграрії які вчергове зібралися під стінами Верховної ради. Понад 5 тисяч працівників "Укрлендфармінгу" та груп компаній "Авангард" з"їхалися до столиці з усіх регіонів - вимагати від народних депутатів захисту своїх робочих місць.

Акцію розпочали символічно - з роздачі яєць власного виробництва і покладання вінків на площі перед парламентом. На чорних стрічках назви 37 підприємств холдингу, які були вимушені повністю припинити роботу.

Юрій Григоренко, агроном-технолог:

Вже почали людей скорочувати. Ми приїхали відстоювати свої робочі місця. Хочемо бути впевненими у завтрашньому дні. Не хочемо їздити по різних державах. Ми хочемо працювати на своїй рідній землі.

Тетяна Чорна, головна бухгалтерка птахофабрики "Авіс":

Ти мусиш з людьми прощатися, тому що така ситуація склалася з нашими підприємствами. Ми, на жаль, не відчуваємо захисту ні від держави, ні від Верховної ради, ні від президента. Вже скільки раз зверталися люди, щоб нам допомогли розібратися і припинити тиск на підприємства.

Проблеми у компанії почалися півтора року тому. Коли у Національному антикорупційному бюро, зненацька, відновили вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти одного з акціонерів холдингу. Відтоді підприємство, через тиск НАБУ, потерпає від обмежень у фінансуванні та закриття кредитних ліній. Через що без роботи залишилися вже 13 тисяч аграріїв.

Галина Ковток, операційний директор групи компаній "Укрлендфармінг":

І все це - результат роботи пана Ситника за рік. Пане Артеме Ситнику, згадайте, що ви перш за все - державний чиновник. Ви знищуєте нашу компанію виключно через особисту помсту. Ми вимагаємо створити тимчасову слідчу комісію і поставити крапку у цій справі. Зупинити безпрецедентний тиск НАБУ на наші підприємства.

Ірина Мельник, керівниця фінансового департаменту групи компаній "Авангард":

Замість того, щоб працювати у пташниках і виробляти національний продукт - ми тут. І ми знову говоримо про катастрофу, яка відбувається у нас на підприємствах. А ми - це не просто тисячі українців, ми - це тисячі українських сімей, які стоять за плечима нашого працівника.

Днями Печерський суд столиці визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ. Це рішення підтвердив і Апеляційний суд. Однак, по факту, у ситуації жодних зрушень. А значить - залишається загроза вимушеного закриття й інших компаній.

Дмитро Олійник, голова ради Федерації роботодавців України:

Коли кожне робоче місце на вагу золота, для нас дивно, коли люди сьогодні виживають в такій скруті - державні органи влади, які уповноважені вести державну політику - знищують компанії. Дайте нам, людям, вам - робочі місця, працювати.

Депутатам мітингарі передали своє звернення із закликом розпочати розслідування діяльності керівництва Антикорупційного бюро. Під вимогами - більше ніж 13 тисяч підписів вже безробітних фермерів. Парламентарі обіцяють розібратися.

Андрій Ніколаєнко, народний депутат:

Ніхто, ні Ситнік, ні ті, хто йому сьогодні допомагають, чи його покривають, ні боягузлива влада, яка боїться його прибрати, хоча є всі законні підстави, є рішення суду, яке каже, що ця людина, яка має боротися із корупцією - сама є корупціонером. Ніхто не зупинить правду.

Михайло Цимбалюк, народний депутат:

У Верховній Раді будемо вимагати створити тимчасову слідчу комісію, щодо розслідування свавілля правоохоронного органу, які, мабуть, забувають, що вони отримують мільйонні зарплати завдяки тим податкам, які створюють ваші колективи і сплачують у бюджет.

А бюджет втрачає чимало, оскільки податки, які сплачує "Укрлендфармінг", становлять близько одного відсотка від ВВП України. За останній рік державна скарбниця недоотримала півтора мільярда доларів.