Зеленський пояснив послам блокування телеканалів [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні. Зокрема президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів.
Наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки. Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади.
Володимир Зеленський, президент України:
Одна з головних реформ, про яку ми говорили і обіцяли, це реформа в принципі судової системи, правоохоронних органів в Україні. Ми починаємо вже мати перші результати, проголосували законопроект про БЕБ. Тепер ми можемо створити вже цей інструмент і проголосували в першому читанні службу безпеки України.
по теме
Телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинили своє мовлення сьогодні вночі - чим мотивовано рішення і як реагують у світі?
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні.
За словами речника Верховного представника ЄС із закордонних справ Пітера Стано, захист від інформаційних маніпуляцій має відбуватись не за рахунок свободи медіа
Що ближче день поставки вакцини - то більше питань до процесу щеплення. Про що йдеться в цьому плані та що відволікає депутатів від його ухвалення?
Указ Президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и Zik, введении персональных санкций против их владельца, члена Политсовета партии "оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака является актом узурпации власти