Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні. Зокрема президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів.

Наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки. Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади.

Володимир Зеленський, президент України: