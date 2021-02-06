У Києві ліквідували вибухівку [ Редактировать ]
Екстрено перекрили вулицю та евакуювали з прилеглих будинків усіх мешканців. У середмісті столиці поліція зранку шукала вибухівку. Про підозрілий предмет у машині - патрульним повідомив чоловік.
Ті одразу викликали вибухотехніків та медиків. Проїзд вулицею перекрили, а людей із навколишніх будинків відвели на безпечну відстань. Після огляду вказаної автівки - загрозу таки підтвердили. Невідомі розбили лобове скло машини й закинули в салон гранату. Та була з чекою. Спеціалісти її оглянули та забрали. У поліції Києва подробиць інциденту наразі не розголошують.
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