Щонайменше 14 загиблих і 140 зниклих безвісти. У Гімалаях на півночі Індії зійшов льодовик і зніс греблю. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Людей евакуювали. В штаті оголосили про загрозу повеней.

Пуран Сінг очевидець:

Я дивився вусібіч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин - наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах!