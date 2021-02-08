У Гімалаях льодовик зніс гідроелектростанцію [ Редактировать ]
Щонайменше 14 загиблих і 140 зниклих безвісти. У Гімалаях на півночі Індії зійшов льодовик і зніс греблю. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Людей евакуювали. В штаті оголосили про загрозу повеней.
Пуран Сінг очевидець:
Я дивився вусібіч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин - наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах!
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