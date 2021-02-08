Адаптивный карантин: Шмыгаль сделал заявление о "красных зонах" [ Редактировать ]
В Украине в некоторых областях, на фоне вспышек коронавируса рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.
При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением. Так, он сказал:
Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны".
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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