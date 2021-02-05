В пятницу, 5 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для попадания региона в "красную" зону карантина. Об этом он заявил во время выступления в Раде.

По его словам, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.

Также жесткие ограничения будут вводиться в случае увеличения нагрузки на медсистему.

Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения.

Так, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение 7 дней, тогда комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

Читайте также, в Украине намерены вернуть "зеленые" зоны карантина. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. По его словам, данный вопрос планируют изучить более детально.

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