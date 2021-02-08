Родные 4-летнего Матвея Грубского обратились за помощью в редакцию "Подробностей". У ребенка диагностировали подвывих правого и левого бедра, левостороннюю паралитическую косолапость.

Мальчик срочно нуждается в операции, стоимость которой - просто неподъемная для семьи. Врачи определили цену здоровья мальчика в 80 тысяч гривен.

Родные просят всех небезразличных к судьбе малыша помочь со сбором денег и дать шанс Матвейке на полноценную жизнь.

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