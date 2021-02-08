Американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. На первом этапе проект News Showcase стартовал с семью изданиями, всего сделка охватывает пока 25 СМИ, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в проекте участвуют ведущие медиа: Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper и Crikey, а Google платит им за размещение контента. В то же время такие издания как Nine, Sydney Morning Herald и Age отвергли предложение IT-гиганта до тех пор, пока не вступит в силу новый кодекс СМИ.

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Showcase размещает контент издателей на панелях, на которых отображается больше информации, чем в результатах поиска или в Google News. Панели появляются в сервисе для Android, iOS, мобильных веб-сайтах и ​​в Discover для iOS.

Кроме того, издатели имеют доступ к аналитике из Showcase, чтобы видеть, как работает контент.

До этого Google отказывался от запуска новостного сервиса в Австралии из-за несогласия с кодексом СМИ, который предлагает местное правительство. В частности, федеральное правительство планирует принять закон, который вынудит Google и Facebook вступить в переговоры с медиакомпаниями по поводу оплаты за размещение контента.

Ранее сообщалось, что Google грозит отключить интернет-поиск в Австралии.

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