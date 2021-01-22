Власти Австралии заявили, что не будут реагировать на угрозы интернет-гиганта Источник: Google

Парламент Австралии разработал законопроект, обязывающий поисковики платить издателям на медиарынке за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. Данная инициатива призвана финансово поддержать журналистику в стране.

Американская технологическая корпорация Google пригрозила отключить функцию поиска в сети на территории страны, если предложенный правительством документ будет принят. Данная инициатива несовместима с тем, как работают поисковые системы и интернет.

Возможность свободно переходить по ссылкам между веб-сайтами имеет фундаментальное значение для поиска. Этот законопроект создает для нашего бизнеса необоснованные и неуправляемые финансовые и операционные риски. Он нарушит работу и разрушит бизнес-модель любой поисковой системы, включая Google. Если бы документ стал законом в его нынешней форме, у нас не было бы другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что власти не будут реагировать на угрозы интернет-гиганта.

Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что можно делать в стране. Их устанавливает парламент и правительство, и именно так все здесь работает. Мы рады людям, которые хотят работать по правилам, но мы не станем реагировать на угрозы.

По мнению властей, новый кодекс для игроков медиарынка поможет устранить "критический дисбаланс" между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook, и обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж.

После его принятия технологические компании (на первом этапе только Facebook и Google) будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

Ожидается, что парламент Австралии проголосует за вступление кодекса в силу после 12 февраля.

Ранее сообщалось, что корпорация Google запустит в своем поиске возможность просмотра коротких видеороликов из социальных сетей Instagram и TikTok.