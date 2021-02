Разрекламированный и распиаренный проект Google Stadia, который громко был анонсирован в 2019 году, похоже, не оправдал ожиданий руководства. Компания снизила финансирование и отказалась от эксклюзивных игр для этой потоковой платформы.

В понедельник в Google объявили о роспуске команды Stadia Games and Entertainment, которая в течение последних двух лет занималась разработкой собственных игр. Судя по всему, все усилия обошлись дороже, чем предполагалось.

Focusing on Stadia’s future as a platform, and winding down SG&E : https://t.co/HsZUcGXbtZ — Stadia (@GoogleStadia) February 1, 2021

"Создание лучших в своем классе игр "с нуля" требует многих лет и значительных вложений, а стоимость разработки растет в геометрической прогрессии", – заявил генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон.

Вместо финансирования эксклюзивов Google планирует потратить освободившиеся ресурсы на создание облачных игровых технологий Stadia и углубить свои отношения со сторонними организациями.

"Большая часть команды SG&E перейдет на новые должности. Мы найдем новые роли для талантливой команды", - говорит Харрисон.

Собственные игры имеют решающее значение для любой игровой платформы, чтобы выделиться и привлечь новых пользователей. К примеру, серия Forza и Halo у Microsoft, Super Mario у Nintendo и Uncharted c Last of Us у Sony.

Поэтому заявление Google относительно сокращения финансирования вызывает опасения, что компания вскоре откажется от Stadia. Однако Харрисон уверяет, что сервис облачных игр никуда не денется.

"Вы можете продолжать играть во все свои игры на Stadia и Stadia Pro, а мы продолжим добавлять на платформу новые игры от сторонних производителей", - говорит он.

Харрисон указал на Cyberpunk 2077, как на пример успеха Stadia – игра относительно хорошо работает на платформе Google, тогда как на PS4 и Xbox One играть в это было настоящим кошмаром.

Тем не менее, Stadia сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны более успешных сервисов GeForce Now от Nvidia, Luna от Amazon и xCloud от Microsoft.

Stadia выпускается в двух версиях: бесплатной план и с подпиской Pro, которая стоит 9,99 долларов в месяц и предлагает игры в разрешении 4K.

У Stadia также есть доступ к некоторым бесплатным играм, включая Destiny 2. Но, чтобы полноценно играть, необходимо покупать игры по полной стоимости, как на любую другую платформу, вроде Steam или Epic Games Store.

