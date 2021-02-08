В Уряді розробили програму імунізації населення України - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Приблизно 10 мільйонів доз протиковідної вакцини Україна отримає до літа. А перший мільйон - вже цього місяця. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
Сам гарант готовий щепитись навіть у прямому ефірі - аби довести, що вакцинація безпечна і важлива. Перша партія сироватки, 117 тисяч доз, за планом має з'явитись в країні впродовж тижня. В уряді вже розроблена "дорожня карта" імунізації населення.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ця карта розроблена для забезпечення належного і рівного доступу до вакцини для всіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України 2021 - початку 2022 року. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці.
Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської комісії:
Ми створили глобальну ініціативу "Ковакс". Завдяки "Ковакс" лікарі та медперсонал України одержать перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа. Європейський союз - найбільший донор ініціативи "Ковакс". І ми цим пишаємось. І ще на додачу до "Ковакс" я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні.
Схожі переговори про надання залишків препарату вже ведуть і з Польщею, = зазначив Президент. А от російську сироватку "Спутнік" Зеленський навіть не розглядає як варіант. І запевняє: українців вакцинуватимуть лише якісними препаратами чотирьох світових виробників.
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