В Киеве объявлен "желтый" уровень опасности [ Редактировать ]
В четверг, 11 февраля, и в пятницу ночью, 12 февраля, в Киеве ожидается значительный снегопад. Синоптики прогнозируют прирост уровня снежного покрова до 20 см. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
- 11-12 февраля также может быть налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах ожидаются снежные заносы, объявлен І уровень опасности – "желтый".
- На 12 февраля прогнозируют снижение температуры: ночью до10-12° мороза, днем 8-10° мороза.
"Погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта", – говорится в сообщении.
Отметим, по прогнозам синоптиков, снегопады в Киеве будут и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".
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