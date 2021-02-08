Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет [ Редактировать ]
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8 февраля Украину накрыл мощный циклон из Европы, который принес сильные морозы и обильные снегопады, парализовавшие дороги. За сутки до этого Евросоюз оказался в снежном плену – таких снегопадов здесь не видели 10 лет.
Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко. В Нидерландах, к примеру, выпало 5-10 сантиметров снега,а местами высота снежного покрова достигала даже 30 сантиметров, сообщает NOS.
Из-за снежной метели в стране также остановили железнодорожное сообщение, а во многих городах не работает общественный транспорт. Аэропорт Эйндховен решил закрыться на 7 февраля, а в Схипхол предупреждают о задержках рейсов, передает AFP.
Снегопады в Европе
Скорость ветров достигает 90 км/ч, что в купе с сильными морозами заставило власти объявить о самом высоком "красном" уровне опасности и попросили людей не покидать дома без надобности, а водителей призвали воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, низкая температура в Голландии продержится как минимум 10 дней.
Север Германии тоже пострадал от холодного циклона. Снегом накрыло Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию. Движение на дорогах также усложнила гололедица, отмечает DW.
В некоторых городах Северного Рейна-Вестфалии и Нижней Саксонии власти отменили движение поездов и общественного транспорта, прежде всего трамваев – линии электропередач просто обледенели.
По оценкам метеорологов, непогода продлится на севере Германии до 8 февраля, местами толща снежного покрова достигнет 15-40 сантиметров, а сугробы дойдут до метра высоты. Из-за этого местные власти иногда призывает людей не выходить на улицу.
Снегопады в Европе
Непогода принесла печальные новости для фанатов футбола – в Германии отменили матчи Бундеслиги и Второй Бундеслиги, которые должны были состояться 7 февраля.
Чуть мягче перенесли фронт "Дарси" Бельгия и Великобритания. Однако синоптики предупреждают, что циклон вернется 10-11 февраля и ударит по странам снегопадами и морозами. Особенно сильно пострадает восток и юго-восток Англии.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украину атакуют сильные морозы. В то же время Киев "закроют" для фур на два дня.
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