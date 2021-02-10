10 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
10 февраля православные верующие отмечают день памяти Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова, который был причислен к лику святых.
День Ефрема также известный в народе как день домового. В этот день для домового в печи ставили миску с молоком, а также оставляли горшок с кашей, обложив его горячими угольками.
Наши предки верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и съест угощение, после чего подобреет и на целый год станет услужливым и смиренным.
Народные приметы на этот день:
- сильный ветер - лето будет дождливым и холодным;
- лес стал черным - будет оттепель;
- на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.
10 февраля именины отмечают: Ефим, Георгий, Ефрем, Исаак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.
Ранее мы писали о том, что в Украине появится новый праздник. Будет ли отныне дополнительный выходной в Украине - не уточняется.
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