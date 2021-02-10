Авиакатастрофа МАУ: в Иране опровергли версию умышленной атаки [ Редактировать ]
В среду, 10 февраля, в Иране поставили под сомнение достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.
Так, там была версия об умышленной атаке на украинский самолет.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде считает, что высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.
Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности.
По его словам, правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам.
Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами.
Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 9 февраля, в Иране стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V"
У МОЗ працює цілодобовий контакт-центр - туди можна звернутись не лише за консультацією, а й поскаржитись: приміром, якщо пацієнтам з ознаками COVID-19 відмовили у наданні медичної допомоги
Февраль - месяц начала вакцинации в Украине. Так обещают в правительстве
Ціла армія комунальників і тисячі одиниць техніки вийшли у містах на боротьбу зі снігом. А як люди переживають сніговий полон у селах?
В среду, 10 февраля, в НАК "Нафтогаз Украины" обнародовали оптовую цену на природный газ