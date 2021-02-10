В среду, 10 февраля, в Иране поставили под сомнение достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Так, там была версия об умышленной атаке на украинский самолет.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде считает, что высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.

Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности.

По его словам, правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам.

Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами.

Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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