Авиакатастрофа МАУ: Иран выплатит компенсацию семьям погибших [ Редактировать ]
Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития страны.
Отмечается, что семьям погибших выплатят по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в других валютах, сообщает местное агентство IRNA.
Правительство поручило провести выплаты как можно быстрее. Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.
Напомним, в среду, 30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.
Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".
Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.
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