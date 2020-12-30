Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития страны.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в других валютах, сообщает местное агентство IRNA.

Читайте также Катастрофа МАУ: члены экипажа самолета получили звание Героя Украины

Правительство поручило провести выплаты как можно быстрее. Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.

Напомним, в среду, 30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.