В Киеве закрывают школы и садики [ Редактировать ]
В Киеве до конца текущей недели будут закрыты садики и школы. Такое решение приняли столичные власти из-за непогоды.
"В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля", - говорится в сообщении.
Кроме того, КГГА обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений.
"Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденную отсутствие на рабочем месте как удаленную работу", - говорится в сообщении.
В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.
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