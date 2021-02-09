Во вторник, 9 февраля, утром в Святошинском районе столицы произошел пожар в двухэтажном детском саду на улице Василия Кучера, 8А. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В результате происшествия эвакуировали 124 детей, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение.

Спасатели установили, что возгорание произошло в холодильнике, который находился в медицинском кабинете на первом этаже.

"Возгорание было ликвидировано персоналом садика при помощи огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Ранее мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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