У світі за добу - 417 тисяч заражень коронавірусом. Найбільше у США - 96 тисяч. Через це карантинні обмеження посилює Канада - від наступного тижня у всіх, хто повертається з Америки, вимагатимуть ПЛР-тест.

У Європі найвища статистика інфікувань в Іспанії, Великій Британії та Італії. Загалом у світі за час пандемії коронавірусу вже захворіли майже 108 мільйонів людей. Понад 2 мільйони - померли.