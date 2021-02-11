COVID-19 у світі: Канада посилює карантинні обмеження [ Редактировать ]
У світі за добу - 417 тисяч заражень коронавірусом. Найбільше у США - 96 тисяч. Через це карантинні обмеження посилює Канада - від наступного тижня у всіх, хто повертається з Америки, вимагатимуть ПЛР-тест.
У Європі найвища статистика інфікувань в Іспанії, Великій Британії та Італії. Загалом у світі за час пандемії коронавірусу вже захворіли майже 108 мільйонів людей. Понад 2 мільйони - померли.
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За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - близько 150 тисяч
Однак якщо дивитися на цифри, то справді коронавірус ніби зникає. Нагадаю для порівняння: ще у листопаді нових хворих щодоби було більш як по 10 тисяч
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