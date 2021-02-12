Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата ("кнопкодавство").

О подозрении сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа "Доверие"), пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Примечательно, что это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Генпрокурор на своей странице в Facebook сообщила, что депутата вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил.

"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - написала Венедиктова.

Ранее мы писали о том, что Зеленский провел закрытую встречу с депутатами.

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