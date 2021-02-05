Депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу Источник: Кабинет министров Украины

Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля, произошла потасовка.

Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь толкнул своего коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

Во время выступления с трибуны народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский (взял на поруки обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко) призвал парламентариев запретить корреспондентем трех запрещенных телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK) работать в Раде.

"Рашизм" не должен проходить на третий этаж парламента.

После этого к нему подошли выяснять отношения депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". В ходе словесной перепалки депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу из"ОПЗЖ" Олега Волошина.

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