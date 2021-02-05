В Раде подрались депутаты (видео) [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля, произошла потасовка.
Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь толкнул своего коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.
Во время выступления с трибуны народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский (взял на поруки обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко) призвал парламентариев запретить корреспондентем трех запрещенных телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK) работать в Раде.
"Рашизм" не должен проходить на третий этаж парламента.
После этого к нему подошли выяснять отношения депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". В ходе словесной перепалки депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу из"ОПЗЖ" Олега Волошина.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько стоит перекусить в столовой Верховной Рады.
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