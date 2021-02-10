Во вторник вечером, 9 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с некоторыми народными депутатами "Слуги народа", на которой обсудили работу в Верховной Раде на новой сессии. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам источника, на Банковую позвали депутатов, которых называют близкими к олигарху Игорю Коломойскому, а разговор якобы должен был касаться возможного голосования за назначение Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики.

Однако один из участников встречи по ее итогам сказал изданию, что эта фамилия прозвучала в беседе с президентом "вскользь".

Ничего не случилось, плановая сверка часов перед новой сессией. Сейчас все группы так пойдут, пока выдернули тех, кто был в Киеве, либо мог приехать. Просто что работаем, сосредотачиваемся.

Ранее мы писали о том, что Рада допустила в Украину иностранных военных.

Ранее глава фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.

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